Американська модель Ебігейл Рэтчфорд знову розбурхала кадром в кольоровому бікіні

Модель Ебі Ретчфорд стала знаменита після того, як завела Instagram і почала ділитися своїми кадрами з фоловерами. Дівчина не знала, що саме її зовнішність принесе їй великий успіх. Після того, як у неї з'явилася власна аудиторія, Ебі почала працювати моделлю і займається цим досі.

Дівчина рекламує одяг, Піжами і модну білизну, тому в Instagram також нерідко з'являються модні підстановочні кадри в жарких образах. Примітно, що домашні і більш живі фото збирають навіть більшу кількість відгуків, ніж фото для журналів.

На доном з таких фото Ебі позувала в укороченій світлій маєчці і нижній частині бікіні з різнобарвної тканини. При цьому на Селфі видно, що дівчина явно збирається відпочивати на пляжі, тому і приміряє літній образ в гардеробній.

"така прекрасна зустріч з крихтами, для тебе велика честь", "Дівчина з клубу мільярдерів" «" ви повинні звільнити свого будівельника, тому що ваша полиця позаду вас не по центру!", "Так гаряче !!! ❤ ", "Boneca fofa❤❤😘", "тіло гаряче«, » ти така мила дівчинка🌹 😘«,» вау вау вау так здорово«,» вам потрібен шафа побільше"," з розуму зійти, братан ... подивися на це тіло 🙏", " ти просто захоплююча дух і приголомшлива, чесно кажучи, Я не думаю, що ти розумієш, наскільки ти неймовірно прекрасна».

Ми також писали, що модель публікує в соціальній мережі Instagram яскраві фото, відзняті для реклами білизни і піжам. Так як дівчина є представником модних брендів, вона намагається зніматися в самих різних локаціях. Знімки на природі, просто на вулиці і на пляжі збирають найбільше коментарів.

На фан-акаунтах також шанувальники Ебі публікують її кращі фото і кадри, які модель не показувала в основному профілі. Яскравий знімком, на якому Ебі позувала в червоному бікіні, навряд чи приховує її пишні форми, дівчині вдалося спокусити мережу. Засмагле тіло, ідеальні локони і приваблива зовнішність не залишили нікого байдужими.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"