Американская модель Эбигейл Рэтчфорд снова взбудоражила кадром в цветном бикини

Модель Эби Рэтчфорд стала знаменита после того, как завела Инстаграм и начала делиться своими кадрами с фолловерами. Девушка не знала, что именно ее внешность принесет ей большой успех. После того, как у нее появилась собственная аудитория, Эби начала работать моделью и занимается этим до сих пор.

Девушка рекламирует одежду, пижамы и модное белье, поэтому в Инстаграм также нередко появляются модные подстановочные кадры в жарких образах. Примечательно, что домашние и более живые фото собирают даже большее количество отзывов, чем фото для журналов.

На доном из таких фото Эби позировала в укороченной светлой маечке и нижней части бикини из разноцветной ткани. При этом на селфи видно, что девушка явно собирается отдыхать на пляже, поэтому и примеряет летний образ в гардеробной.

«такая прекрасная встреча с крошками, для тебя большая честь», «Девушка из клуба миллиардеров», «Вы должны уволить своего строителя, потому что ваша полка позади вас не по центру!», «Так горячо, здесь нужен размерчик побольше !!! ❤», «Boneca fofa❤❤😘», «Тело горячее», «Ты такая милая девочка 🌹😘», «вау вау вау так здорово», «Вам нужен шкаф побольше», «С ума сойти, братан ... посмотри на это тело 🙏», «Ты просто захватывающая дух и потрясающая, честно говоря, я не думаю, что ты понимаешь, насколько ты невероятно прекрасна».

Мы также писали, что модель публикует в социальной сети Инстаграм яркие фото, отснятые для рекламы белья и пижам. Так как девушка является представителем модных брендов, она старается сниматься в самых разных локациях. Снимки на природе, просто на улице и на пляже собирают больше всего комментариев.

На фан-аккаунтах также поклонники Эби публикуют ее лучшие фото и кадры, которые модель не показывала в основном профиле. Яркий снимком, на котором Эби позировала в алом бикини, едва ли скрывающем ее пышные формы, девушке удалось соблазнить сеть. Загорелое тело, идеальные локоны и привлекательная внешность не оставили никого равнодушными.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"