33-річна українська співачка Настя Каменських показала стрункі ніжки на спокусливому фото і похвалилася своїм відпочинком

Як передає Politeka.net, артистка новий знімок на своїй сторінці в «Instagram».

«Chill. Smile. Swim. Repeat», - написала артистка.

На фото відображено, як вона лежить на спині, піднявши ноги вгору, на тлі морського пейзажу. Одягнена співачка в коротку білу сукню. Через пікантну позу артистка навіть засвітила білизну.

Образ доповнює білий манікюр і» волога " укладання волосся.

Каменських тримає в руці телефон і широко посміхається. Також в кадр потрапила книга, але її назву не розібрати.

Користувачі Мережі перейнялися сонячним настроєм артистки. У коментарях її засипали компліментами, а також бажають гарного відпочинку.

"Яка ти класна Настюха", "Сонячна дівчина, люблю сильно", "чітка", "Ти просто нереально позитивна і мила💚", "красуня, завжди на позитиві, посмішка Сонячна", - пишуть в коменатарях.

Як відомо, нещодавно Каменських з Потапом вирушили на відпочинок до Туреччини.

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