Український телеведучий Володимир Остапчук показав, як провів свій парубочий вечір
Як повідомляє Politeka.net, цьому заходу він присвятив пост у себе в "Instagram".
"Мій Парубочий Вечір! По-перше, це був мій перший парубочий вечір, а по-друге - це було нереально круто», - написав телеведучий.
Серед розваг були катання на квадроциклах і пейнтбол.
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"Увечері була вже доросла програма, яка закінчилася до 5 ранку😂 але це було вже без камер», - додав інтриги телеведучий.
Можна помітити. Що всі присутні на парубочому вечорі були в чорних футболках з написом: «був пацан – немає пацана», а також «#підбухую».
Реакція користувачів на пост Остапчука розділилася: хтось згадує йому покинуту сім'ю, а хтось радіє разом з телеведучим.
"Вова, ось як на ці любовні і щасливі пости дивляться твої діти.... Самій якось не дуже по собі. Я розумію, ти знайшов все нове, а як же колишня сім'я, ти думаєш їм на це приємно і легко дивитися...", "Все, що було на парубочому вечорі - залишиться на парубочому вечорі!", "Увечері 💯 підбухували👍«, "був пацан, немає пацана - допідбухувався👍», - пишуть в коментарях.
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