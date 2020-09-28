Ведучий популярної програми" Світ навиворіт " Дмитро Комаров приголомшив проникливим постом

Про це інформує Politeka з посиланням на Instagram телеведучого.

У своєму повідомленні Дмитро розповідає про шестирічну дівчинку родом з Донецька, яка з батьками зараз живе під Києвом.

"Ми мріяли про Covid-19», - сказала нам з @nadyadorofeeva мама 6-річної Ксюші фразу, від якої мороз по шкірі. Коронавірус на слуху. Інші захворювання як би негласно відійшли на другий план. Ще на початку літа дівчинка з блиском в очах займалася співом, танцями і готувалася до першого дзвінка. Все було ідеально, поки в середині червня Ксюша не відчула слабкість. Температура 37,5 була тиждень поспіль. Батьки повели дитину на розгорнутий аналіз крові. Педіатр відразу сказав-є підозри і на лейкоз. Але подальша діагностика в період карантину була неможлива без тесту на коронавірус. "Мріяли про ковида", - ця фраза Олени, мами дівчинки, змушує багато переосмислити. Тест виявився негативним. Підтвердився інший діагноз: гострий лімфобластний лейкоз, злоякісне захворювання крові і кісткового мозку", – написав ведучий.

За словами Дмитра, з літа дитина пройшла перший блок хіміотерапії, кращий варіант подальшого лікування-клініка в Барселоні, що має великий досвід і високу ефективність лікування саме лейкозу даного виду.

"У випадку Ксюші клініка дає 90% шансів на успішний результат, що значно відрізняється від прогнозів у нас. Вартість діагностики та лікування за 2 роки - 89870 Євро. Друзі, ми з вами навчилися жити в новій реальності 2020-го. Давайте за старою доброю традицією відмовимося від однієї " чашки кави "(будь-якої дрібниці) і врятуємо дитині життя. Сьогодні фокус на коронавірусі, але хворих на рак діток менше не стало. Добро повернеться!🙏 ❤ ",- додав Дмитро Комаров і повідомив рахунки в банках, на які можна перераховувати благодійні внески.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Дмитро Комаров (@komarovmir) 28 вер 2020 в 3:14 PDT

У коментарях люди не залишилися байдужими до долі дівчинки, Дмитра хвалять за чуйність до чужої біди і обіцяють, що погогуть дівчинці.

"Дмитро, ви великий молодець, прекрасна передача, така хороша, добра, це не звичайні подорожі ведучого. Ви робите стільки добра, продовжуйте в тому ж дусі. Величезне спасибі Вам і всій команді за вашу роботу Дмитро, а є можливо на PayPal перевести? ЗДОРОВ'Я!!!!!"–- написали фоловери.

Раніше ведучий Дмитро Комаров показав унікальні і шокуючі кадри з останніми власницями "ніжок-лотосів".

Ведучий програми" Світ навиворіт " розповів про моторошну тисячолітню традицію, що існувала в Китаї до 1949 року. Дівчатам, для того щоб вдало вийти заміж і вважатися красивою за тодішніми стандартами, потрібно було мати ніжки-"лотоси". Так, ідеальна довжина стопи була 7 см. 9 см - вже майже межа.

Щоб стопа була маленькою, дівчаткам з дитинства туго бинтували ноги, підтискаючи під стопу всі пальці, крім великого. Під вагою власного тіла кістки пальців тріскалися, і вся стопа змінювала форму.

Нагадавши, гаряча дружина Комарова приголомшила одкровенням про Кошового і показала, на що вони здатні поруч.

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