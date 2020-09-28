Відома телеведуча Анфіса Чехова розповіла про подію, що трапилася з нею в Туреччині

Про це зі своїми шанувальниками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

За словами Анфіси, її в Туреччині чекала незвичайна пригода.

"Якщо будете в Стамбулі, сядьте на кораблик, і через півтори години опинитеся на Prince Island. Місце більше схоже на південь Італії або Франції, а зовсім не на Туреччину. Тільки не сідайте вечеряти в ресторанчики на набережній. Їжа там не дуже і з рахунком туристів дурять. У мене там, звичайно, не обійшлося без пригод. Я навіть відвідала поліцейську дільницю☺️ але все обійшлося", – написала телеведуча, не уточнивши при цьому, що з нею сталося.

В цілому, резюмувала Анфіса Чехова, ці острови симпатичні і там можна і купатися, і засмагати.

Шанувальники погодилися з Анфісою в тому, що місце, де вона побувала – чудове для відпочинку, проте туристам там треба бути напоготові.

"Фігура супер, тільки сукня нагадує нічну сорочку😒 О ! Я теж закохана в Стамбул !😍 😍 😍 Фото бомбічні 😍 чарівне місце❤️ ❤️🌟🔥💘💋🎉💐💯👍 Там класно, особливо, якщо піти далеко в гірку, храм в скелі християнський, дуже атмосферно були сто разів і завжди в ресторанчиках свіжа риба, морепродукти і дуже смачно, напевно Вам не пощастило ️ ️ ️ і плаття прекрасно і природа і ви 😍теж був негарний випадок в Туреччині, в Стамбулі. Таксист погодився за одну суму до готелю підвести, в результаті дорога була перекрита і він за іншою привіз нас в готель, і влаштував такий спектакль, просто шоу. Гроші у нас не брав, говорив, що тепер ми винні йому в 3 рази більше. Погрожував туристичною поліцією. Проклинав на турецькому. В результаті зрозумів, що обман не прокотить, взяв гроші і поїхав. А хлопці з готелю, які нас зустріли, вибачилися за нього перед нами. Решту часу і люди в Стамбулі були прекрасні👍", – написали фанати.

Politeka писала, що відома телеведуча Анфіса Чехова похвалилася ідеальними формами в Білій маєчці. Цього разу Чехова показала, як проводить час на відпочинку.

Телеведуча опублікувала фото в Каппадокії (Туреччина). Зірка позувала в Білій маєчці, яка ідеально підкреслила її пишний бюст. Зверху Анфіса одягла сорочку і розкрила її, щоб показати неймовірні форми, як можна краще.

Легкі шортики відмінно сиділи на стегнах, виділивши струнку талію.

"Пішла по гриби. Хто знає, ці, що на фото, отруйні?️ ️ А взагалі, скоро в Москву повертатися. Як там погодка?",- написала Чехова.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.

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