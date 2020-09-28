Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала о происшествии, случившемся с ней в Турции

Об этом со своими поклонниками звезда поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

По словам Анфисы, ее в Турции ожидало необычное приключение.

"Если будете в Стамбуле, сядьте на кораблик, и через полтора часа окажетесь на Prince Island. Место больше похожее на юг Италии или Франции, а совсем не на Турцию. Только не садитесь ужинать в ресторанчики на набережной. Еда там не очень и со счетом туристов дурят. У меня там, конечно, не обошлось без приключений. Я даже посетила полицейский участок🤦🏻‍♀️ Но всё обошлось", – написала телеведущая, не уточнив при этом, что с ней случилось.

В целом, резюмировала Анфиса Чехова, эти острова симпатичные и там можно и купаться, и загорать.

Поклонники согласились с Анфисой в том, что место, где она побывала – замечательное для отдыха, однако туристам там надо быть начеку.

"Фигура супер, только платье напоминает ночную сорочку😒 О ! Я тоже влюблена в Стамбул !😍😍😍 Фото бомбические😍 Волшебное место❤️ ❤️🌟🔥💘💋🎉💐💯👍 Там классно, особенно, если уйти далеко в горку, храм в скале христианский, очень атмосферно Были сто раз и всегда в ресторанчиках свежайшая рыба, морепродукты и очень вкусно, наверно Вам не повезло ☺️ 😍😍😍и платье прекрасно и природа и вы😍 Тоже был некрасивый случай в Турции, в Стамбуле. Таксист согласился за одну сумму до отеля подвести, в итоге дорога была перекрыта и он по другой привёз нас в отель, и устроил такой спектакль, просто шоу. Деньги у нас не брал, говорил, что теперь мы должны ему в 3 раза больше. Угрожал туристической полицией. Проклинал на турецком. 😉В итоге понял, что обман не прокатит, взял деньги и уехал. А ребята из отеля, которые нас встретили, извинились за него перед нами. Остальное время и люди в Стамбуле были прекрасны👍", – написали фанаты.

Politeka писала, что известная телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальными формами в белой маечке. В этот раз Чехова показала, как проводит время на отдыхе.

Телеведущая опубликовала фото в Каппадокии (Турция). Звезда позировала в белой маечке, которая идеально подчеркнула ее пышный бюст. Сверху Анфиса надела рубашку и распахнула ее, чтобы показать невероятные формы, как можно лучше.

Легкие шортики отлично сидели на бедрах, выделив стройную талию.

"Пошла по грибы. Кто знает, эти, что на фото, ядовитые?😬☺️ А вообще, скоро в Москву возвращаться. Как там погодка?", - написала Чехова.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».