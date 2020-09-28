Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова поділилася своїми секретами схуднення

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла, як їй вдалося схуднути, детально розписавши по пунктах, від чого треба відмовитися і що треба їсти і пити для досягнення бажаного результату, повідомляє Politeka.

"Звички, які допомогли мені скинути вагу: 👇 🏽

✅ Вода. Чесно, я не впивалася прям до знемоги, але намагалася дотримуватися мінімальну норму - 1,5 літра на добу. Дуже рекомендую поставити нагадування в телефоні або пов'язати цю звичку з чимось. Наприклад, випивати стаканчик води кожен раз, коли Ви оновлюєте стрічку в Instagram або заходите на сторінку до колишнього 😂;

✅ Зовсім виключила все борошняне, смажене і солодке. Раджу замінити солодке на фрукти, але тільки до 12.00 дня;

✅ Кардіо і ходьба. Якщо немає можливості відвідувати зал, то встановіть собі будь-який додаток-крокомір. Мінімум 10000 кроків на добу або хоча б 30 хвилин ходьби без зупинок;

✅ Закохатися. Бажання дуже подобається на перших порах часто сприяє схудненню;

✅ Сну. У мене не завжди виходило, але намагалася пізно не лягати і дотримуватися нормального режиму;

✅ Алкоголь ❌ ніяких солодких коктейлів, шампанського, віскі і т. д. якщо дуже хочеться або потрібно випити 🤣, нехай це буде біле сухе вино;

✅ Рахувати калорії. Це дуже напружено, насправді. Але, якщо навчитеся, тоді можна і солодке, і смажене, і борошняне. Організму не так важливо, чи з'їли ви цукерку або 3 кг.броколлі 🥦 головне, знати свою норму калорійності", – розкрила свої секрети Даша Ульянова.

У коментарях шанувальники дякують Дашу за корисні поради, а також діляться своїми рецептами стрункої фігури.

"Навчили себе пити зелений чай без цукру) раніше не розуміла як люди п'ють не солодкий тепер звикла я пішла пити воду 😊 🤗 вау дуже красива 😍 😍 😍 мені б видужає)", – пишуть вони.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-10 «Даша Ульянова вразила чудовими формами в» прозорому" боді.

"Даша, Розкажи, Як ти схудла?». Це один з найбільш топових питань від вас мені. Давайте поговоримо про це... А ще, знали б ви, як я не хотіла виставляти друге фото. Мені здається, що це було не зі мною. Але з іншого боку, хочу, щоб ви реально розуміли, що немає нічого неможливого», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ульянова вирішила показати, як саме вона схудла. Результат справив ефект бомби серед її шанувальників.

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