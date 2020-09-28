Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова поделилась своими секретами похудения
Так, на своей страничке в Инстаграм знаменитость рассказала, как ей удалось похудеть, подробно расписав по пунктам, от чего надо отказаться и что надо есть и пить для достижения желаемого результата, сообщает Politeka.
"Привычки, которые помогли мне скинуть вес: 👇🏽
✅ Вода. Честно, я не упивалась прям до изнеможения, но старалась соблюдать минимальную норму - 1,5 литра в сутки. Очень рекомендую поставить напоминание в телефоне или связать эту привычку с чем-то. Например, выпивать стаканчик воды каждый раз, когда вы обновляете ленту в Инстаграм или заходите на страничку к бывшему 😂;
✅ Совсем исключила все мучное, жареное и сладкое. Советую заменить сладкое на фрукты, но только до 12.00 дня;
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✅ Кардио и ходьба. Если нет возможности посещать зал, то установите себе любое приложение - шагомер. Минимум 10000 шагов в сутки или хотя бы 30 минут ходьбы без остановок;
✅ Влюбитесь. Желание очень нравится на первых порах часто способствует похудению;
✅ Сон. У меня не всегда получалось, но старалась поздно не ложиться и соблюдать нормальный режим;
✅ Алкоголь ❌ Никаких сладких коктейлей, шампанского, виски и т.д. Если очень хочется или нужно выпить 🤣, пускай это будет белое сухое вино;
✅ Считать калории. Это очень напряжно, на самом деле. Но, если научитесь, тогда можно и сладкое, и жареное, и мучное. Организму не так важно, съели ли вы конфетку или 3 кг. броколли 🥦 Главное, знать свою норму калорийности", – раскрыла свои секреты Даша Ульянова.
В комментариях поклонники благодарят Дашу за полезные советы, а также делятся своими рецептами стройной фигуры.
"Научили себя пить зелёный чай без сахара) раньше не понимала как люди пьют не сладкий теперь привыкла Я пошла пить воду 😊🤗 Вау Очень красивая 😍😍😍 Мне бы поправится)", – пишут они.
Напомним, победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова поразила восхитительными формами в «прозрачном» боди.
«Даша, расскажи, как ты похудела?». Это один из самых топовых вопросов от вас мне. Давайте поговорим об этом... А ещё, знали бы вы, как я не хотела выставлять второе фото. Мне кажется, что это было не со мной. Но с другой стороны, хочу, чтобы вы реально понимали, что нет ничего невозможного», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Ульянова решила показать, как именно она похудела. Результат произвел эффект бомбы среди ее поклонников.
Напомним, победительница "Холостяка" Даша Ульянова в микро-бикини показала лишнее на отдыхе: "Теперь понятно, с кем ты..."
Как сообщала Politeka, Даша Ульянова из "Холостяка" задрала ногу в прозрачном боди на краю крыши: "Рисковая малышка".
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