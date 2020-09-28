Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак розбурхала образом у чорній сукні

Молода візажистка і нова обраниця Мурата активно веде свій Instagram. Дівчина намагається ефектно позувати на всіх кадрах і показувати себе в стильних образах, не соромлячись камер.

Володіючи стрункою фігурою, Лілія радує шанувальників новими фото в чорних-міні сукнях, які їй так подобається. На одному з фото видно, як дівчина одяглася для вечірнього виходу в світ, завдала яскравий макіяж і розпустила чорні локони. Вечірній образ вийшов дуже вдалим.

Також раніше зящное плаття на тонких бретельках вигідно підкреслило образ Лілії. Вона зав'язала темні локони в низький пучок і похвалилася образом перед дзеркалом, відзначаючи, що їй подобається те, як вона виглядає сьогодні.

"Моя любов до чорних суконь не зникне ніколи", - пише Лілія.

Примітно, що сама Ані Лорак є любителькою таких же акуратних чорних суконь з мінімалістичним кроєм. Саме тому нову кохану Мурата часто порівнюють з Кароліною, а самому чоловікові пишуть, що йому пощастило з новою обраницею.

До цього ми повідомляли, що нова пасія Мурата Налжаджіоглу вирішила похвалитися поїздкою, а заодно і блиснула своєю фігурою, вірніше бюстом.

На фото Лілія попозувала на борту літака. Вона зображена сидячи за столиком, який сервірований фруктами. Дівчина із задоволеним виглядом тримає в руці келих шампанського.

Щоб додати пікантності кадру, вона розстебнула жакет і засвітила свої значні груди, яка так і намагається вистрибнути з облягаючого топа.

"Чекають веселі вихідні 🔥», - загадково підписала знімок дівчина.

Варто нагадати, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

Як повідомляла Politeka, задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "в оточенні чотирьох жінок і..."

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