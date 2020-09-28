Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак взбудоражила образом в черном платье

Молодая визажистка и новая избранница Мурата активно ведет свой Инстаграм. Девушка старается эффектно позировать на всех кадрах и показывать себя в стильных образах, не стесняясь камер.

Обладая стройной фигурой, Лилия радует поклонников новыми фото в черных-мини платьях, которые ей так нравится. На одном из фото видно, как девушка приоделась для вечернего выхода в свет, нанесла яркий макияж и распустила черные локоны. Вечерний образ получился очень удачным.

Также ранее зящное платье на тонких бретельках выгодно подчеркнуло образ Лилии. Она завязала темные локоны в низкий пучок и похвасталась образом перед зеркалом, отмечая, что ей нравится то, как она выглядит сегодня.

«Моя любовь к чёрным платьям не исчезнет никогда 🔝🤩», - пишет Лилия.

Примечательно, что сама Ани Лорак является любительницей таких же аккуратных черных платьев с минималистичным кроем. Именно поэтому новую возлюбленную Мурата часто сравнивают с Каролиной, а самому мужчине пишут, что ему повезло с новой избранницей.

До этого мы сообщали, что новая пассия Мурата Налжаджиоглу решила похвастаться поездкой, а заодно и сверкнула своей фигурой, вернее бюстом.

На фото Лилия попозировала на борту самолета. Она запечатлена сидя за столиком, который сервирован фруктами. Девушка с довольным видом держит в руке бокал шампанского.

Чтобы добавить пикантности кадру, она расстегнула жакет и засветила свою внушительную грудь, которая так и пытается выпрыгнуть из облегающего топа.

«Предстоят веселые выходные 🔥», - загадочно подписала снимок девушка.

Стоит напомнить, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после публикации доказательств разгульной жизни мужчины и громкого скандала.

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