Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив новим образом на свіжих знімках

Виконавець, якому частенько приписують таємний любовний роман з відомою українською співачкою Ані Лорак, поділився знімками зі своєї нової фотосесії в Instagram, повідомляє Politeka.

Так, на новому знімку Сергій постав перд публікою в стильному і незвично сумному для нього вигляді.

Співак одягнений в спортивний костюм бежевого кольору і коричневу жилетку. На шиї у Лазарєва стильний шарф, руки співак засунув в кишені, доповнюють його образ сонцезахисні окуляри і годинник.

"🍂осінь, осінь...",- коротко підписав знімок Виконавець.

Фанати не пройшли повз нового образу співака, багатьом він сподобався. Деякі з них пишуть, що Сергій на цьому знімку сам на себе несхожий. Деякі порівнюють його з Владом Топаловим, інші - з Алексом Малиновським.

"Здалося, що Малиновський який солодкий ведмежа 🙈 🥰 мабуть потрібно перестати витріщатися на це фото🗿 а то ж можна і закохатися в 1627363783747 раз 😉 здалося що Топалов 😅 тут дуже схожі Ви на свого брата. Новий образ.Навіть не впізнала.Навіщо так красиво 😍 🤤 сонечко наше улюблене 😻 ❤ нова зачіска виразно до лиця. А я думаю... чого не так то? Ну не СЕРГІЙ це! А це обличчя як попка немовляти гладеньке! Поголився", - написали шанувальники.

Politeka повідомляла, що популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив брутальним образом на похмурих фото. Артист, якому часто приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився знімками зі своєї нової фотосесії в Instagram.

На нових знімках співак постав у брутальному і незвично похмурому для нього образі. Він позує на темному тлі в темно-сірому костюмі з синюватим відтінком. Головною "фішкою" фотографій стала тканина, що майорить за його спиною, подібно одному крилу. Лазарєв на знімках виглядає дуже серйозним і впевненим у собі.

"Доброго ранку! Я-Твій ангел-хранитель... нехай і з одним крилом... Так-так, навіть у ангелів-хранителів часом ламаються крила! Але я зможу злетіти і з одним крилом...",- підписав кадри артист.

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