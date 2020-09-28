Російський співак Микола Басков вирішив возз'єднатися з природою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співак опублікував фото з відпочинку. Басков стояв у формі і берцях на тлі гірської річки і зелених лісів. Артист широко розкинув руки і виглядав дуже щасливим. Судячи з усього, Басков відправився в дикі місця, щоб відпочити від міської суєти.

"Неймовірно приголомшлива природа на Алтаї», - підписав фото артист.

За п'ять годин його фото зібрало майже 30 тисяч лайків. Оцінили фото і залишили смайл під ним навіть сама Алла Пугачова. Крім цього, шанувальники артиста залишили йому масу приємних слів в коментарях.

"Ооо, Так Ви у нас на Алтаї...Ласкаво просимо, так природа, насолоджуйтеся нею і повітрям!", "Красунчик на тлі краси", "дихайте всіма грудьми, насолоджуйтеся, перезавантажуйтеся", "Шикарний як завжди", "Хороший голубчик, хороший", "Яка Красотища! Відмінного відпочинку, Коленька, і самих позитивних емоцій і яскравих вражень!", "Ооо Басков вирвався на природу", "Вау, яка краса!", "Балуйте нас частіше своїми шикарними фото", - пишуть користувачі мережі.

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