Відомий російський співак Микола Басков похвалився успіхами свого нового кліпу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з молодим блогером Данею Мілохіним. На фото артисти стояли в костюмах зі спільного кліпу. Обидва були озброєні. В руках у них красувалися рушниці.

"6 мільйонів переглядів", - похвалився задоволений Басков.

Втім, виконавець не дочекався відповідної реакції від своїх шанувальників. Замість цього, його жорстко розкритикували скривджені білоруси. У коментарях залишили масу гнівних слів.

"Якщо ти думаєш, що ти і далі будеш ігнорувати заслужений хейт і все розсмокчеться, не вийде! Клеймо на все життя! Не забудемо! Не пробачимо! У Білорусі тебе більше ніколи не буде", "продався Ніколашка", «дичина», «все тусиш Микола. Ну ну Туси", "ганьба, за те, що зрадив білорусів", "А! Ось так! Вже і рушницю в руки взяв!!! Піснею не вбив вільних білорусів, так стріляти надумав?", "Коля три копійки, скільки коштує совість?» ,- пишуть розлючені шанувальники.

Як відомо, Микола Басков разом з іншими відомими російськими та білоруськими артистами записав пісню на підтримку екс-президента Білорусі Олександра Лукашенка під назвою «Кохану не віддають».

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: «неможливо солодка».

Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?".

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