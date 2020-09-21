Відомий російський співак Микола Басков похвалився успіхами свого нового кліпу
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з молодим блогером Данею Мілохіним. На фото артисти стояли в костюмах зі спільного кліпу. Обидва були озброєні. В руках у них красувалися рушниці.
"6 мільйонів переглядів", - похвалився задоволений Басков.
Втім, виконавець не дочекався відповідної реакції від своїх шанувальників. Замість цього, його жорстко розкритикували скривджені білоруси. У коментарях залишили масу гнівних слів.
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"Якщо ти думаєш, що ти і далі будеш ігнорувати заслужений хейт і все розсмокчеться, не вийде! Клеймо на все життя! Не забудемо! Не пробачимо! У Білорусі тебе більше ніколи не буде", "продався Ніколашка", «дичина», «все тусиш Микола. Ну ну Туси", "ганьба, за те, що зрадив білорусів", "А! Ось так! Вже і рушницю в руки взяв!!! Піснею не вбив вільних білорусів, так стріляти надумав?", "Коля три копійки, скільки коштує совість?» ,- пишуть розлючені шанувальники.
Як відомо, Микола Басков разом з іншими відомими російськими та білоруськими артистами записав пісню на підтримку екс-президента Білорусі Олександра Лукашенка під назвою «Кохану не віддають».
Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: «неможливо солодка».
Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?".
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