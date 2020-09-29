Зірки вміють привертати до себе увагу завдяки вдало підібраним нарядам і яскравому макіяжу

Артистки намагаються показувати себе тільки у вигідному світлі. Красиво укладене волосся, стильні вбрання, що приховують недоліки, і зручне взуття останнього тренда. При цьому на домашньому Селфі перед дзеркалом співачки і телеведучі виглядають зовсім інакше.

Представляємо вашій увазі топ добірку фото зірок, які вразили видом перед дзеркалом.

Настя Каменських після схуднення не приховує, що їй подобається її нова фігура. Тепер співачка показує себе в самих різних образах і далеко не завжди вони скромні.

Віра Брежнєва любить показувати більш домашні фото, на яких вона без макіяжу і укладок. Струнка фігура знаменитості викликає у шанувальників незмінне почуття захоплення.

Кайлі Дженнер демонструє свої пишні форми після схуднення в бікіні, щоб довести: вона змогла прийти у форму після пологів. При цьому дівчина робить це більше для себе, ніж для фанатів. Раніше модель зазначила, що була дуже стривожена набором ваги.

Струнка супермодель Емілі Ратаковскі взагалі не соромиться свого тіла, тому в її профілі в Instagram Селфі перед дзеркалом зустрічаються часто. Дівчина любить природність, тому позує в білизні і без укладок, показуючи справжню себе.

Анна Седокова завжди отримувала критику на свою адресу через зайву вагу. При цьому співачка не соромиться своїх недоліків, вміла приховуючи їх і підкреслюючи достоїнства обтягуючими бікіні, купальниками або міні-сукнями.

Ані Лорак показує домашні Селфі і Селфі з концерту досить рідко. Щоб не постати в невигідному світлі, Кароліна майстерно приховує свої недоліки і постійно підколює філери, омолоджуючи обличчя. На Селфі ж завжди видно, як виглядає Кароліна зблизька.

Тіна Кароль є винятком з усіх, адже публікує особисті фото, зроблені вдома або перед концертами рідше всіх інших. Співачка вважає за краще не показувати, як виглядає її життя "за лаштунками", тому кожне її Селфі велика радість для фанатів.

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