Звезды умеют привлекать к себе внимание благодаря удачно подобранным нарядам и яркому макияжу

Артистки стараются показывать себя только в выгодном свете. Красиво уложенные волосы, стильные наряды, скрывающие недостатки, и удобная обувь последнего тренда. При этом на домашнем селфи перед зеркалом певицы и телеведущие выглядят совсем иначе.

Представляем вашему вниманию топ подборку фото звезд, которые поразили видом перед зеркалом.

Настя Каменских после похудения не скрывает, что ей нравится ее новая фигура. Теперь певица показывает себя в самых разных образах и далеко не всегда они скромные.

Вера Брежнева любит показывать более домашние фото, на которых она без макияжа и укладок. Стройная фигура знаменитости вызывает у поклонников неизменное чувство восхищения.

Кайли Дженнер демонстрирует свои пышные формы после похудения в бикини, чтобы доказать: она смогла прийти в форму после родов. При этом девушка делает это больше для себя, чем для фанатов. Ранее модель отметила, что была очень встревожена набором веса.

Стройная супермодель Эмили Ратаковски вообще не стесняется своего тела, поэтому в ее профиле в Инстаграм селфи перед зеркалом встречаются часто. Девушка любит естественность, потому позирует в белье и без укладок, показывая настоящую себя.

Анна Седокова всегда получала критику в свой адрес из-за лишнего веса. При этом певица не стесняется своих недостатков, умела скрывая их и подчеркивая достоинства обтягивающими бикини, купальниками или мини-платьями.

Ани Лорак показывает домашние селфи и селфи с концерта довольно редко. Чтобы не предстать в невыгодном свете, Каролина мастерски скрывает свои недостатки и постоянно подкалывает филлеры, омоложая лицо. На селфи же всегда видно, как выглядит Каролина вблизи.

Тина Кароль является исключением из всех, ведь публикует личные фото, сделанные дома или перед концертами реже всех остальных. Певица предпочитает не показывать, как выглядит ее жизнь " за кулисами", поэтому каждое ее селфи большая радость для фанатов.

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