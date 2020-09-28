Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт крем-брюле під назвою " Карамель"

Зірка поділилася рецептом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

За її словами, це знаменитий французький десерт на основі крему англез.

"Друзі, хочу сьогодні поділитися з вами рецептом, який дослівно з французької мови перекладається як "обпалені вершки "це - знаменитий французький десерт на основі крему англез крем-брюле" Карамель". Класичний варіант крем-брюле має вершковий смак з ноткою ванілі. Але оскільки в ньому яскраво виражений смак жовтків, які складають основу рецепта, я віддаю перевагу готувати цей десерт на основі карамелі ☺ Вона чудово маскує смак жовтка!",- написала вона.

Для його приготування знадобляться:

500 мл вершків (жирність 18-21%)

120 г яєчного жовтка (6 шт.)

стручок ванілі (насіння)

140 г цукру

30 мл води

Спосіб приготування:

1. Для приготування карамелі в сотейник відправляємо воду, потім цукор і ставимо на вогонь. ️Не перемішуємо!️ На низьких градусах є ймовірність кристалізації цукру, тому лише злегка нахиляємо сотейник, а не перемішуємо суміш.

2. Варимо до стану коричневої карамелі.

3. Змішуємо жовтки з 1/4 вершків.

4. Знімаємо карамель з вогню і відразу ж, тонкою цівкою, заливаємо в карамель гарячі вершки (без жовтків!) з насінням ванілі. Перемішувати.

5. Проціджуємо карамельні вершки через сито і з'єднуємо з жовтками.

6. Розливаємо вийшов крем (по виду, звичайно, він поки нагадує велике соус) по керамічним формочках.

7. Запікаємо крем-брюле на водяній бані: формочки з кремом ставимо в глибоку ємність (деко), наливаємо окріп до середини формочок і поміщаємо в духовку, розігріту до 130°С, на 25-30 хвилин.

8. Після закінчення часу вимикаємо духовку і злегка відкриваємо дверцята. Не виймаючи десерт з духовки, даємо йому повністю охолонути. Не переживайте: в гарячому стані крем-брюле злегка «тремтить» в центрі.

9. Коли крем охолоне, ставимо його в холодильник і залишаємо ще на кілька годин.

10. Перед подачею присипаємо крем-брюле тростинним цукром і обпалюємо поверхню за допомогою газового пальника для створення тонкої карамельної скоринки.

Хранить️зберігати крем-брюле можна в холодильнику до трьох діб.

Шанувальникам сподобався цей рецепт.

"пасибо за рецепт!❤️ Виглядає приголомшливо))😍❤️❤️❤️👍👍👏👌 дуже люблю ❤️ Ліза, скажіть будь ласка, чому насіння ванілі в крем брюле і паннакоте опадає на дно (((чи можна якось цього уникнути, щоб крапочки були рівномірно скрізь?",- пишуть вони в коментарях.

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