Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт крем-брюле под названием "Карамель"
Звезда поделилась рецептом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
По ее словам, это знаменитый французский десерт на основе крема англез.
"Друзья, хочу сегодня поделиться с вами рецептом, который дословно с французского языка переводится как «обожженные сливки» Это - знаменитый французский десерт на основе крема англез крем-брюле «Карамель». Классический вариант крем-брюле имеет сливочный вкус с ноткой ванили. Но поскольку в нем ярко выражен вкус желтков, которые составляют основу рецепта, я предпочитаю готовить этот десерт на основе карамели 😉 Она замечательно маскирует вкус желтка!", – написала она.
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Для его приготовления понадобятся:
500 мл сливок (жирность 18-21%)
120 г яичного желтка (6 шт.)
стручок ванили (семена)
140 г сахара
30 мл воды
Способ приготовления:
1. Для приготовления карамели в сотейник отправляем воду, затем сахар и ставим на огонь. ️Не мешаем!️ На низких градусах есть вероятность кристаллизации сахара, поэтому лишь слегка наклоняем сотейник, а не перемешиваем смесь.
2. Варим до состояния коричневой карамели.
3. Смешиваем желтки с 1/4 сливок.
4. Снимаем карамель с огня и сразу же, тонкой струйкой, заливаем в карамель горячие сливки (без желтков!) с семенами ванили. Перемешиваем.
5. Процеживаем карамельные сливки через сито и соединяем с желтками.
6. Разливаем получившийся крем (по виду, конечно, он пока напоминает большое соус) по керамическим формочкам.
7. Запекаем крем-брюле на водяной бане: формочки с кремом ставим в глубокую емкость (противень), наливаем кипяток до середины формочек и помещаем в духовку, разогретую до 130°С, на 25-30 минут.
8. По истечении времени выключаем духовку и слегка приоткрываем дверцу. Не вынимая десерт из духовки, даем ему полностью остыть. Не переживайте: в горячем состоянии крем-брюле слегка «подрагивает» в центре.
9. Когда крем остынет, ставим его в холодильник и оставляем еще на несколько часов.
10. Перед подачей присыпаем крем-брюле тростниковым сахаром и обжигаем поверхность с помощью газовой горелки для создания тонкой карамельной корочки.
☝️Хранить крем-брюле можно в холодильнике до трех суток.
Поклонникам понравился этот рецепт.
"пасибо за рецепт!❤️ Выглядит потрясающе))😍❤️❤️❤️👍👍👏👌 Очень люблю ❤️ Лиза, скажите пожалуйста, почему семена ванили в крем брюле и паннакоте опадают на дно((( можно ли как-то этого избежать, чтоб точечки были равномерно везде?", – пишут они в комментариях.
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