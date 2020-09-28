Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася серією свіжих знімків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на нових фотографіях співачка постала в образі фатальної спокусниці. На Тіні - червоне шикарне плаття, що не приховує підтягнутої фігури співачки, прозора тканина практично не приховує довгих струнких ніг співачки. Шлейф сукні стелиться по підлозі, на ногах Тіни – витончені босоніжки.

Довершують образ знаменитості коштовності.

Однак, деякі шанувальники звернули увагу на погляд співачки. Їм здалося, що в очах Кароль захований затаєний смуток, про що вони негайно написали в коментарях.

"Боже, заздрю Дану ❤️🔥 мені одній здалося, що у неї очі страждають, як ніби її хтось зрадив. wow wow wow🔥 у мене немає слів😍 😍 😍 🤤 королева❤️ занадто шикарна 🔥 😍 крапля вогню🔥 😻 🔥 і все таки Тіна з червоною помадою-окремий вид мистецтва ❤ сукня схожа на квітку гладіолуса. Дуже красиво і шикарно. 🌹 Дуже красива🔥 🔥 🔥", – написали вони.

Politeka повідомляла, що Тіна Кароль поділилася вражаючими кадрами зі зйомок свого нового кліпу. Не так давно популярна українська співачка випустила кліп на пісню «знайти своїх». Тепер же Кароль вирішила показати шанувальникам, як проходили його зйомки і що залишилося за кадром. Зірка поділилася відповідним відео в своєму Instagram.

На опублікованих співачкою кадрах можна побачити, як проходив знімальний процес. Сама Кароль в повітряних сукнях і спокусливих костюмах позує на тлі різних локацій, серед яких опинилися річка з підвішеною до мосту машиною, кімната готелю, де Тіна напала з сокирою на чоловіка, салон автомобіля і не тільки.

Нагадавши, Кароль запаморочила голову топом своїх найсміливіших образів: "левиця, ангелок і навіть рок-Діва".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Тіна Кароль звела з розуму короткою стрижкою і розпусними танцями, кадри: "є фантазія».

Також Politeka писала, що розповніла Тіна Кароль в сукні-ночнушке показала свої недоліки: "старенька".