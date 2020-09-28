Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась серией свежих снимков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, на новых фотографиях певица предстала в образе роковой искусительницы. На Тине – красное шикарное платье, не скрывающее подтянутой фигуры певицы, прозрачная ткань практически не скрывает длинных стройных ног певицы. Шлейф платья стелется по полу, на ногах Тины – изящные босоножки.

Довершают образ знаменитости драгоценности.

Однако, некоторые поклонники обратили внимание на взгляд певицы. Им показалось, что в глазах Кароль запрятана затаенная грусть, о чем они незамедлительно написали в комментариях.

"Боже, завидую Дану ❤️🔥 Мне одной показалось, что у нее глаза страдают, как будто ее кто-то предал. wow wow wow🔥 У меня нет слов😍😍😍🤤 королева ❤️ слишком шикарна🔥😍 Капля огня 🔥 😻🔥 И всё таки Тина с красной помадой - отдельный вид искусства❤ Платье похоже на цветок гладиолуса. Очень красиво и шикарно. 🌹 Очень красивая 🔥🔥🔥", – написали они.

Politeka сообщала, что Тина Кароль поделилась впечатляющими кадрами со съемок своего нового клипа. Не так давно популярная украинская певица выпустила клип на песню «Найти своих». Теперь же Кароль решила показать поклонникам, как проходили его съемки и что осталось за кадром. Звезда поделилась соответствующим видео в своем Инстаграм.

На опубликованных певицей кадрах можно увидеть, как проходил съемочный процесс. Сама Кароль в воздушных платьях и соблазнительных костюмах позирует на фоне разных локаций, среди которых оказались река с подвешенной к мосту машиной, комната гостиницы, где Тина напала с топором на мужчину, салон автомобиля и не только.

Напомним, Кароль вскружила голову топом своих самых смелых образов: "Львица, ангелок и даже рок-дива".

Как сообщала Politeka, озорная Тина Кароль свела с ума короткой стрижкой и развратными танцами, кадры: «Есть фантазия».

Также Politeka писала, что располневшая Тина Кароль в платье-ночнушке показала свои недостатки: "Старушка".