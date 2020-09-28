Відома співачка і модель Тетяна Котова, яка раніше виступала в складі групи "ВІА Гра", постала в привабливому образі

Знаментірость опублікувала в Instagram пост, в якому запропонувала фанатам розставити по порядку вихід в світ свої пісні, повідомляє Politeka.

На Тетяні було легковажне біле плаття в червоний горошок, співачка сидить, широко розставивши ноги, плечі зірки оголені.

Довершує її образ стильна косинка, зав'язана на голові.

"А хто пам'ятає в якому порядку виходили мої останні пісні? 👇🏻

1. Давай зі мною!

2. Подруга

3. Мандарин

4. Adios

5. Половина

6. Танцюй, дівчинка!

Пиши цифри в правильному порядку, хто вгадає залайкаю🕊 😇", – написала зірка.

Численні фанати Тетяни поставили безліч лайків і викупали Тетяну в компліментах.

"Цю дівчинку звуть не Тетяна, а Омайгад🔥 а можна лайк просто так 👻 😜 ✊ 💦 💦 💦 💦 💦 якась поза для куні😂Привіт коттова. Яка пам'ять! Чоловіки дивляться на твоє фото і у всіх тільки одна думка! Мозок відключений у всіх. Крім мене звичайно. Сексі красуня Тетяна❤️😘 😋😋😋😲😲😲🧐 Танюша красотища!!!🔥❤️❤️❤️ Та залайкай просто так))", – написали вони.

Нагадаємо, Тетяна Котова постала в спортивному образі. Зірка опублікувала в Instagram пост, в якому міркувала про спортивний стиль. Знаменитість постала в короткому топі і спортивних штанях світло-сірого кольору. Короткий верх костюма підскочив від того, що модель підняла руки. Пружний животик так і приковував до себе погляд. Завершили образ стильні окуляри і сумочка.

На інших знімках зірка опублікувала знімки загиблої в 1997 році принцеси Діани, яка також іноді з'являлася на публіці в спортивному образі.

"На тижні я поділилася в сторіс спортивним образом принцеси Діани і отримала масу здивувань.😱 Але ж спортивний стиль весь час змінювався і набирав обертів якраз в ті роки, та й мода циклічна, як ми знаємо", - написала артистка.

Нагадавши, гаряча екс-ВІА Гра Котова ефектно задерла халат, оголивши розкішні ноги.

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "ВІА Гри" розсунула ніжки, похвалившись своїм арбузиком.

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Тетяна Котова без сорому відчинила сорочку, засмущавши всіх.