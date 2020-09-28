Известная певица и модель Татьяна Котова, раньше выступавшая в составе группы "ВИА Гра", предстала в заманчивом образе
Знаментирость опубликовала в Инстаграм пост, в котором предложила фанатам расставить по порядку выхода в свет свои песни, сообщает Politeka.
На Татяне было легкомысленное белое платье в красный горошек, певица сидит, широко расставив ноги, плечи звезды обнажены.
Довершает ее образ стильные косынка, повязанная на голове.
"А кто помнит в каком порядке выходили мои последние песни? 👇🏻
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1. Давай со мной!
2. Подруга
3. Мандарины
4. Adios
5. Половина
6. Танцуй, девочка!
Пиши цифры в правильном порядке, кто угадает залайкаю 🕊😇", – написала звезда.
Многочисленные фанаты Татьяны поставили множество лайков и искупали Татьяну в комплиментах.
"Эту девочку зовут не Татьяна, а Омайгад🔥 А можно лайк просто так 👻😜 ✊💦💦💦💦💦 Какая-то поза для Куни😂 Привет Коттова. Какая память! Мужчины смотрят на твоё фото и у всех только одна мысль! Мозг отключён у всех. Кроме меня конечно. Секси красотка Татьяна❤️😘 😋😋😋😲😲😲🧐 Танюша красотища!!!🔥❤️❤️❤️ Та залайкай просто так))", – написали они.
Напомним, Татьяна Котова предстала в спортивном образе. Звезда опубликовала в Инстаграм пост, в котором рассуждала о спортивном стиле. Знаменитость предстала в коротком топе и спортивных штанах светло-серого цвета. Короткий верх костюма подскочил от того, что модель приподняла руки. Упругий животик так и приковывал к себе взгляд. Завершили образ стильные очки и сумочка.
На других снимках звезда опубликовала снимки погибшей в 1997 году принцессы Дианы, которая также иногда появлялась на публике в спортивном образе.
"На неделе я поделилась в сторис спортивным образом принцессы Дианы и получила массу удивлений.😱 А ведь спортивный стиль все время менялся и набирал обороты как раз в те года, да и мода циклична, как мы знаем", - написала артистка.
Напомним, горячая экс-ВИА Гра Котова эффектно задрала халат, оголив роскошные ноги.
Также Politeka сообщала, что блондинка из "ВИА Гры" раздвинула ножки, похваставшись своим арбузиком.
А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Татьяна Котова без стыда распахнула рубашку, засмущав всех.