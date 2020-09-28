Банківські договори стануть чіткими та зрозумілими для українців

Подібна заява з роз'ясненнями опублікована на сторінці Нацбанку в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Зазначається, що НБУ планує до кінця цього року встановити додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг. Йдеться про відкриття та обслуговування рахунку в банку, споживчого кредиту та банківського вкладу.

В НБУ звернули увагу на одну з найважливіших проблем відносин банку і клієнта. Непорозуміння часто виникають через те, що в договорі або не вказані умови послуги в повній мірі, або таким шрифтом, який неможливо прочитати. Регулятор вирішив змінити ситуацію.

"Якщо ви підписуєте договір з банком, (навіть якщо це договір приєднання), там має бути повний опис послуги з надання споживчого кредиту або відкриття депозиту. Повинні бути чітко вказані вартість і витрати послуги. Повинні бути прописані санкції і штрафи або інша відповідальність у разі неналежного виконання умов договору. Повинні бути терміни і порядок отримання доходу за послугою та інше", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що НБУ оприлюднив проект додаткових вимог до договорів в середині серпня 2020 року і вже провів їх перше обговорення з ринком. Зараз НБУ розглядає зауваження.

Раніше ми повідомляли, Нацбанк пропонує посилити покарання за шахрайство з платіжними картками. Відомство вже розробляє законопроект, який передбачає відповідні поправки до Кримінального кодексу.

За словами керівника Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександра Карпова, на сьогодні в Україні шахраям загрожує лише штраф, а НБУ пропонує карати позбавленням волі строком один рік. В цей же час вже зараз за аналогічні правопорушення в Євросоюзі порушникам дають до 25 років, а в США - аж до довічного ув'язнення.

Нагадавши, Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися: "з 1 жовтня..."

Як повідомляла Politeka, українців застерегли від великої помилки зі заощадженнями в доларах: "потрібно тримати в…»