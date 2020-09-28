Виконавиця ролі Валюхи Будько в "Сватах", Тетяна Кравченко, здивувала зовнішнім виглядом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскроллте вниз).

У мережі з'явилося відео, де Кравченко відображена разом з колегою по сцені – Олесею Железняк.

"Друзі! Велике вам спасибі, що в цей непростий час ви продовжуєте ходити в театри! ❤ ",- сказано в підписі до відео.

На кадрах дві актриси зображені з безліччю букетів після вистави "Сирена і Вікторія". Артистки дякують своїм глядачам.

"Бачите, який глядач прекрасний сміливий. Спасибі вам велике", - каже Тетяна Кравченко.

Зазначимо, Олеся Железняк знімалася разом з Тетяною Кравченко і в «Сватах». У популярному серіалі вона зіграла Ларису Вікторівну Буханкіну-дружину Мітяя, з якою Валюха почала вести бізнес.

У мережі після зворушливих кадрів засипали улюблених артисток компліментами.

"Дівчата, ви супер", "найкращі!", "Ось як були Валюха і Ларисон. Ось такі і залишилися", "Обожнюю обох🙏 🤗дякую, за ваш талант", "Дуже люблю вас обох Ви обидві прекрасні❤️❤️", «Валюха! Ларисон! Дівчата ви Класні!!!» ,- пишуть в коментарях.

У той же час хтось вирішив відзначити, що артистки постаріли.

"Да уж.. роки нікого не шкодують", - написали в мережі.

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