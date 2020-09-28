Исполнительница роли Валюхи Будько в «Сватах», Татьяна Кравченко, удивила внешним видом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскроллте вниз).

В Сети появилось видео, где Кравченко запечатлена вместе с коллегой по сцене – Олесей Железняк.

«Друзья! Большое вам спасибо, что в это непростое время вы продолжаете ходить в театры! ❤», - сказано в подписи к видео.

На кадрах две актрисы запечатлены с множеством букетов после спектакля «Сирена и Виктория». Артистки благодарят своих зрителей.

«Видите, какой зритель прекрасный смелый. Спасибо вам большое», - говорит Татьяна Кравченко.

Отметим, Олеся Железняк снималась вместе с Татьяной Кравченко и в «Сватах». В популярном сериале она сыграла Ларису Викторовну Буханкину – жену Митяя, с которой Валюха начала вести бизнес.

В Сети после трогательных кадров засыпали любимых артисток комплиментами.

«Девчули, вы супер», «Самые лучшие!», «Вот как были Валюха и Ларисон. Вот такие и остались», «Обожаю обеих🙏🤗Спасибо, за ваш талант», «Очень люблю вас обоих вы обе прекрасны❤️❤️», «Валюха! Ларисон! Девчата вы классные!!!», - пишут в комментариях.

В то же время кто-то решил отметить, что артистки постарели.

«Да уж..годы никого не жалеют», - написали в Сети.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».