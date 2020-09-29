Близько 20 років тому на екрани вийшов телесеріал "Клон", який полюбився жителям багатьох країн

У серіалі знімалося чимало дітей і підлітків, пише Politeka.net. Давайте ж подивимося, як зараз виглядають актори, що вже подорослішали.

Таїс Ферсоза грала Телмінью, подругу Мел. Зірці виповнилося 35 років, за час після виходу "Клону" красуня знялася ще в 15 фільмах і серіалах. Артистка дуже змінилася, впізнати її можна лише по родимці на щоці.

Таїс була одружена з бразильським актором Хоакімом Лопесом, а зараз будує відносини з музикантом Мішелем Тіло.

Вівіан Вікторетт виконала роль Режініньї, подругу-наркоманку Мел. На цей час зірці 40 років, вона одружена з відомим фотографом і виховує дочку. Після "Клону" не особливо знімається.

Дебора Фалабелла зіграла Мел, дочку Лукаса і Маїзи Мел. За свою роль актриса отримала безліч нагород. Зірка була одружена з музикантом Едуардо Іполіто, від якого вона народила дочку Ніну у 2009-му.

Зараз зірка будує стосунки з актором Густаво Ваз. Актриса активно знімається в кіно і грає в театрі.

Актриса Карла Діас зараз активно знімається в кіно і серіалах. Кар'єра дівчини стала стрімко рости вгору після ролі в "Клоні".

У 2016 році дівчина записала свій перший сингл, а також бере участь у щорічному карнавалі. Зірка популярна далеко за межами Бразилії.

Кароліна Масіейра зіграла милу дівчинку Сумайю, племінницю Абдули. На той момент дівчинці було всього 12 років. До "Клону "вона встигла знятися в міні-серіалі "Бразильська акварель". У 2005 році вийшов серіал "Америка", повертаючись з вечірки з нагоди виходу теленовели, Кароліна Масіейра потрапила в ДТП.

Дівчина проходила довге лікування, в результаті травми поставили хрест на її кар'єрі. Зараз зірка займається вихованням двох дочок, присвятивши себе сім'ї.

Стефані Бріту (Саміра) крім «Клону» можна побачити ще в ряді теленовел, остання з яких була випущена у 2017 році. Крім акторської кар'єри, зірка працює телеведучою на дитячому каналі і моделлю.

Тьяго Олівейра (Амін) став популярним саме після виходу серіалу "Клон", хоча до цього хлопчик миготів в рекламних роликах і крихітних серіальних епізодах. Зараз на рахунку актора понад 250 успішних робіт, включаючи телевізійні передачі. Також артист пробує себе в ролі режисера.

Роль красеня Зе Роберту дісталася акторові на ім'я Юрій Ксав'єр. На момент зйомок йому було 14 років. Зніматися він почав з 10 років, але серіал «Клон» став останнім. Юрій не знімається з 2002 року. Зараз артист займається бізнесом, одружений і виховує двох дочок.

Актор Сержіо Мароне зіграв Сесеу. Артист з юних років мріяв зніматися у фільмах. Йому навіть довелося схуднути на 20 кг. Зараз в його фільмографії близько 30 ролей, крім того він був затребуваний як модель.

Актор любить подорожувати, одружений, але не поширюється про своє особисте життя.

Тьягу Фрагозу виконав роль наркомана Нанду. Артист почав кар'єру в театрі у віці дев'яти років. У березні 2005 року актор одружився. Його обраницею стала Маріанна Ваз. Що стосується планів на майбутнє, то Тьягу вважає, що він продовжить маневрувати між театром, телебаченням, кіно, а також музичною групою, де виконує свої хіти.

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