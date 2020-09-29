Около 20 лет назад на экраны вышел телесериал "Клон", который полюбился жителям многих стран

В сериале снималось немало детей и подростков, пишет Politeka.net. Давайте же посмотрим, как сейчас выглядят уже повзрослевшие актеры.

Таис Ферсоза играла Телминью, подругу Мел. Звезде исполнилось 35 лет, за время после выхода "Клона" красотка снялась еще в 15 фильмах и сериалах. Артистка очень изменилась, узнать ее можно лишь по родинке на щеке.

Таис была замужем за бразильским актером Хоакимом Лопесом, а сейчас строит отношения с музыкантом Мишелем Тело.

Вивиан Викторетт исполнила роль Режининьи, подругу-наркоманку Мел. На данный момент звезде 40 лет, она замужем за известным фотографом и воспитывает дочь. После "Клона" не особо снимается.

Дебора Фалабелла сыграла Мел, дочь Лукаса и Маизы Мел. За свою роль актриса получила множество наград. Звезда была замужем за музыкантом Эдуардо Иполито, от которого она родила дочь Нину в 2009-м.

Сейчас звезда строит отношения с актером Густаво Ваз. Актриса активно снимается в кино и играет в театре.

Актриса Карла Диас сейчас активно снимается в кино и сериалах. Карьера девушки стала стремительно расти вверх после роли в "Клоне".

В 2016 году девушка записала свой первый сингл, а также принимает участие в ежегодном карнавале. Звезда популярна далеко за пределами Бразилии.

Каролина Масиейра сыграла милую девочку Сумайю, племянницу Абдулы. На тот момент девочке было всего 12 лет. До "Клона" она успела сняться в мини-сериале "Бразильская акварель". В 2005 году вышел сериал "Америка", возвращаясь с вечеринки по случаю выхода теленовеллы, Каролина Масиейра попала в ДТП.

Девушка проходила долгое лечение, в результате травмы поставили крест на ее карьере. Сейчас звезда занимается воспитанием двоих дочерей, посвятив себя семье.

Стефани Бриту (Самира) помимо «Клона» можно увидеть еще в ряде теленовелл, последняя из которых была выпущена в 2017 году. Помимо актерской карьеры, звезда работает телеведущей на детском канале и моделью.

Тьяго Оливейра (Амин) стал популярным именно после выхода сериала "Клон", хотя до этого мальчик мелькал в рекламных роликах и крохотных сериальных эпизодах. Сейчас на счету актера более 250 успешных работ, включая телевизионные передачи. Также артист пробует себя в роли режиссера.

Роль красавца Зе Роберту досталась актеру по имени Юрий Ксавьер. На момент съемок ему было 14 лет. Сниматься он начал с 10 лет, но сериал «Клон» стал последним. Юрий не снимается с 2002 года. Сейчас артист занимается бизнесом, женат и воспитывает двух дочерей.

Актер Сержио Мароне сыграл Сесеу. Артист с юных лет мечтал сниматься в фильмах. Ему даже пришлось похудеть на 20 кг. Сейчас в его фильмографии около 30 ролей, кроме того он был востребован как модель.

Актер любит путешествовать, женат, но не распространяется о своей личной жизни.

Тьягу Фрагозу исполнил роль наркомана Нанду. Артист начал карьеру в театре в возрасте девяти лет. В марте 2005 года актер женился. Его избранницей стала Марианна Ваз. Что касается планов на будущее, то Тьягу считает, что он продолжит маневрировать между театром, телевидением, кино, а также музыкальной группой, где исполняет свои хиты.

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