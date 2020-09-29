Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі похвалилася засмаглим тілом в новому бікіні

Супермодель радує фанатів серією жарких фото в самих різних і всіляких образах. Вона приміряє Екстра-міні, яскраві сукні з одних блискіток і навіть виходить на червону доріжку без білизни.

При цьому в соціальній мережі Instagram Емілі більшість кадрів зроблені вдома або на відпочинку на узбережжі. Так як дівчина не любить спорт, вона вважає за краще багато рухатися і спеціальні масажі для пружності шкіри.

На одному з кадрів, що з'явилися на фан-акаунті, чітко видно, що Емілі завжди доглядає за собою, максимально піклуючись про стан шкіри. Дівчина також фанатично боїться пошкодити волосся, тому практично не укладає їх навіть на показах, бажаючи бути якомога більш природною.

У чорно жовтому бікіні Емілі виглядала приголомшливо також і тому, що вона не їсть зайвого і максимально контролює те, що вживає. Іноді Ратаковскі сидить на соковій дієті перед показом, щоб виглядати чудово.

"Я люблю тебе! :) Ти красива! :) ", "Красива жінка....», «Богиня ...", "ідеальне тіло", " я тебе люблю ❤️ 🍏!", "Легке дихання«," красиві ноги !! 👣 ", "Поповніть запаси цього бікіні, будь ласка🙏 🏼 🥺", " жінка закохує кожен день😍 😍 😍», «ти виглядаєш приголомшливо, дитинко», «спосіб пропаганди розладів харчової поведінки ...", "яка ти красива і мила», «схоже на Кендал Дженнер».

Ми також писали, що на сторінці дівчини в Instagram найбільше коментарів збирають пости, на яких вона в провокаційних образах – міні-бікіні, мереживній білизні або коротеньких топах, що оголюють груди. Ратаковскі виблискує на кадрах засмаглим тілом і ракурс для цього підбирає завжди найвдаліший.

На одному з таких фото Емілі в білому ТОПі, що підкреслює груди, показала себе з різних сторін, повернувшись до дзеркала і засвітивши при цьому також і сідниці.

"Досить, це прекрасно "" красиве дзеркальне фото 🌹", " яке красиве дзеркало, дівчинка, ну хіба можна так?🔥 ""Яке чисте дзеркало», «досконала душа в ідеальному тілі в ідеальному будинку в оточенні ідеальних людей на ідеальній планеті», «кожна деталь про тебе прекрасна досконалість», « чудово з усіх боків🌹», "🖤 це фото 📸 👌 така красива".

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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