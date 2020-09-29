Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, показала апетитні форми на кухні

Зірка не упускає можливості показати свої досконалі сідниці, де б не була, пише Politeka.net.

Так, Сьюзі опублікувала в Instagram фото, на якому позує на кухні. Модель одягла чорний топік з красивим вирізом на спині. Можна помітити татуювання у вигляді хрестика.

Зірка сперлася на руки і виставила назад свою п'яту точку.

Красуня, ймовірно, була в шортиках, які приспустила і виставила свою п'яту точку в крихітних мікро-бікіні. Великі сідниці випирали, виглядаючи ще пікантніше.

Не можна і надивитися на накачані ніжки Кортес.

Модель одягла салатову кепочку і розпустила волосся. Вона дивилася вбік, відкривши губи.

За шість годин пост зібрав понад 14 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що Сьюзі дуже гаряча і красива, а також масу інших приємних слів.

"Ти мій десерт", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала біля вікна, тримаючи біля обличчя руку з рукавичкою для боксу. Оголена красуня дивилася крізь жалюзі, відкривши губи.

На грудях зірки були приклеєні дві наклейки у вигляді хрестиків.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес показалася в міні, яке не прикрило сідниці красуні. Образ модель доповнила кепкою, якою прикрила обличчя від сонця. Волосся у зірки було розпущене, поки вона сиділа на кріслі і розвернулася так, щоб було видно пружний "горішок".

Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес позувала в рушниках. Один модель зав'язала на голові, а другим прикрила свої найпікантніші місця.

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