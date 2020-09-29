Струнка модель не втрималася від хвастощів

Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, вразила стрункими формами

Зірка нерідко публікує знімки зі своїх професійних фотосесій, пише Politeka.net. На фото модель демонструє свої ідеальні вигини тіла.

Цей раз на став винятком. Кендіс позувала на чорно-білому фото, злегка вигнувшись для того, щоб її форми набували більш спокусливий вигляд.

Зірка одягла чорний короткий топік, що оголив її "сталевий" прес. На шиї виблискувала красивий золотий ланцюжок.

Спідничка ідеально сиділа на стегнах, обтягнувши розкішний вигин.

"Шовкове" тіло блищало від спалаху фотокамери.

Зірка розпустила довге волосся. Красуня прикрила очі, ніби насолоджуючись собою. Її губи були прочинені.

За дев'ять годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі називали модель своєю музою, а також писали їй масу інших приємних слів.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол постала у світлому костюмі, ймовірно, тканини денім. Модель розстебнула гудзики верху костюма і дала трохи поглянути на оголене тіло без білизни.

Принади майже непомітно визирали з-під вбрання.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала абсолютно оголеною, прикривши деякі місця руками. Зірка дивилася в камеру, відкривши губи.

При цьому красуня була вся в піску, а її волосся було вологим. Даний кадр був зроблений на пляжі.

"Будь вільним, як океан", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прийшли в захват і написали зірці багато компліментів.

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