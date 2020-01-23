Экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол снялась в эффектной фотосессии

Топ-модель поразила ярким профессиональным кадром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной манекенщицы.

Так на новом опубликованном фото мировая знаменитость предстала перед поклонниками в студии, но не это главное: артистка позировала в ярком бикини и массивных сапогах.

Волосы звездной красавице подобрали в высокий хвост, Кэндис уверено смотрела в камеру, стоя в полуоборота. Нежный макияж, "заметный наряд", профессионализм белокурой красавицы-манекенщицы - фото получилось просто потрясающим.

Кэндис - одна из самых, как известно, высокооплачиваемых моделей мира, южноафриканская красавица пленила сердца миллионов фанов по всему миру - ее часто называют "живой Барби" за внешнюю схожеть с популярной куклой. В подтверждение всего этого - комментаторы-подписчики звезды написали массу комплиментов артистке:

"...до чего хороша"

"Прелесть"

"Огонь"

"Лучшая, супер"

Ранее з вездная манекенщица поразила стильным профессиональным кадром.

Так на новых опубликованных кадрах мировая знаменитость предстала перед поклонниками в студийной полутьме - тени так эффектно ложились на лицо и тело артитки, что поклонники в считанные часы после публикации буквально осыпали Кендис тысячами хвалебных комментариев.

Кендис позировала в темном купальнике или вариации корсетного белья, звезда смотрела прямо в объектив камеры, при этом частично засветив свою грудь. Ее волосы были уложены назад, на лице присутствовал вечерний макияж.

Чуть ранее в рамках то й же съемки для всемирно известного глянца, она показала и другой снимок, где сидя на стуле в коротеньком платье эффектно расставила ноги.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды

Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя