Экс-ангелы Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и Адриана Лима снялась в эффектной фотосессии

Топ-модели позировали в белье и прозрачных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной манекенщицы Свейнпол.

Так на новом опубликованном фото мировые знаменитости просто вскружили голову миллионам своих фанов по всему миру - стройные красавицы примерили темное кружевное белье, на их лицах присутствовал необычный яркий макияж, а тела - обвила прозрачная сетка-платье.

Звезды мирового подиума настолько хороши в совместной работе, отмечают поклонники в сети, что фото "рискует" стать одними из лучших в индустрии. Экс-ангелы Victoria’s Secret снялись вместе и позируя, пытались донести до аудитории идею "мира и красоты".

Волосы звездных красавиц уложили назад, макияж - предполагал подчеркивание выразительных взглядов знойных красоток, свои руки манекенщицы сомкнули вместе и при этом - обнялись:

"Горячо как"

"Невероятно все это... Настолько органичны, просто божественны"

"Любоваться можно вечно", - пишут фолловеры.

А на другом своем также новом опубликованном снимке Кэндис, видимо, решила вспомнить отдых на далекой Ямайке и запостила фото в купальнике.

Известная блондинка кокетливо улыбалась в камеру, при этом позируя у постера с изображением Боба Марли. На Кэндис был литой купальник с энималистическим принтом, волосы свои красавица распустила.

Напомним и о том, что ранее экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Так на опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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