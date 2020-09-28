33-річна українська співачка Настя Каменських похвалилася новим пікантним образом

Як передає Politeka.net, артистка показала нові кадри на своїй сторінці в «Instagram».

"Люблю такі ранку", - написала Каменських.

На фотографіях артистка позує на сходинках. Вона одягнена в коротке біле плаття-пончо, яке відкриває стрункі ноги. Образ доповнює білий манікюр і "волога" укладка волосся.

Каменських хвалиться фігурою в різних позах. Вона стоїть, дивлячись вниз, сидить, закинувши ногу на ногу.

Але особливо пікантним виявився кадр, де артистка сидить, широко розставивши ноги. Однак в мережі таку позу не оцінили. Шанувальники вважають, що такими зухвалими кадрами артистка тільки псує свою красу.

"От обов'язково потрібно було на останньому фото ноги розставити. Ну що ж таке те», "останнє фото псує твою красу... Вибач, звісно, але це так", "Ноги ширше", - пишуть в коментарях.

У той же час інші сиплють компліментами і захоплюються улюбленою артисткою.

"Ранок починається з чашки кави, і аромату осіннього ранку вау ...Настя ти прекрасно виглядаєш, красива і фото красиві", - пишуть в мережі.

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