Нацбанк України пропонує посилити покарання за шахрайство з платіжними картками

Як стало відомо Politeka.net, відомство вже розробляє законопроект, які передбачає відповідні поправки до Кримінального кодексу. Керівник Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександр Карпов розкрив подробиці в інтерв'ю порталу "Мінфін".

Поки шахраям, які займаються незаконними махінаціями з банківськими картками загрожує лише штраф, а співробітники Національного банку пропонують карати злочинців позбавленням волі, відправляючи їх у в'язницю на термін в один рік або навіть більше. Так вже зараз за аналогічні правопорушення в Євросоюзі порушникам дають до 25 років, а в США - аж до довічного ув'язнення.

“У НБУ майже закінчили підготовку нового закону, який стосуватиметься платіжних послуг і платіжних сервісів, а також карткових операцій. Є надія, що остаточний текст документа до кінця вересня з'явиться у фінансовому Комітеті Верховної Ради", - заявив Олександр Карпов. - "У Нацбанку немає права законодавчої ініціативи, тому вносити його будуть через кілька депутатів".

Як помітили фахівці НБУ, з січня по червень 2020 року випадки шахрайства з картами стали відбуватися майже в 1,5 рази частіше. У середньому власники втрачають від таких операцій 1,82 тисячі гривень. Згідно зі статистикою, за рік правоохоронцям вдається зловити тільки три-чотири групи шахраїв.

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