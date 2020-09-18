Російська модель Олена Преснякова порадувала шанувальників пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в вельми спокусливому вигляді. Олена одягла білий тісний топ, під який не стала надягати білизну. Тонка тканина обтягнула пишні форми красуні. Олена була в джинсах і куртці, яку вона приспустила, засвітивши витончені плечі і плоский животик.

За півгодини пост моделі зібрав майже 500 лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Супер", "красуня", " найстильніша дівчина!", "Ідеальна", "дуже красива", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Преснякова заспівала в дуеті зі своїм чоловіком Микитою. Парочка виконала пісню Zombie групи The Cranberries. Правда, шанувальники зоряної пари не оцінили їх номер і обрушилися з критикою на Микиту і Олену.

Як відомо, 29-річний Пресняков і 23-річна Олена в шлюбі з 2017 року. Про життя Олени до Преснякова відомо небагато. Відзначається, що у неї дуже заможні батьки, тому вона належала до золотої московської молоді. Пресняков, як син і онук зіркових батьків, також обертався в цих колах.

Нагадаємо, що Олена Преснякова з'явилася на весілля друзів у відвертому міні, затьмарить навіть наречену: «жива Барбі».

Як повідомляла Politeka, Олена Преснякова захопила ідеальними ніжками в екстремальному міні:"Терміново на обкладинку".

Також Politeka писала, що Олена Преснякова в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході".