Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова влаштувала спокусливі танці в сміливому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому рухалася в такт повільній музиці. Даша була одягнена в червону шовкову туніку, яка красиво ковзала по її тілу в такт рухам. Туніку Даша зафіксувала шкіряним корсетом. Красуня дуже чуттєво і спокусливо рухалася, а її плаття так і норовило оголити найсолодші місця. У процесі танцю Ульянова ледь не засвітила свої пишні груди.
Всього за півгодини відео Ульянової подивилися майже 30 тисяч осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Дашуль ти нереальна красуня", "Гарно!", "Шик", «Бомба», «Вах вах вах», «вогняне полум'я», «Красиво», «Чарівна», «Абалдеть», «Ну що ж так красиво», «найкраща», "гаряче", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Даша Ульянова позувала перед камерою у вельми екстравагантному вбранні. Даша була одягнена в топ-корсет бежевого кольору з чорними смужками. Зверху красуня накинула джинсову куртку.
Крім цього, нещодавно Ульянова блиснула своєю "п'ятою точкою". Дівчина засмагала біля басейну і вирішила сфотографувати себе у всій красі.
Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри:"немає нічого неможливого".
Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: «справжня ракета».
Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".