Зірка шоу "Холостяк-10" з Максом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова знову козирнула своєю розтяжкою

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова з Кривого Рогу, здобула популярність після телепроекту «Холостяк» з Максимом Михайлюком, в якому стала його переможницею.

Зараз дівчина, яка є професійною спортсменкою - гімнасткою, активно розвиває свої сторінку в Instagram. Вона регулярно спілкується з фоловерами і ділиться з ними різними знімками, зробленими, як під час фотосесій, так і в повсякденному житті. Ще красуня регулярно рекламує різні товари і при цьому отримує масу негативних відгуків від передплатників.

Цього разу Даша вирішила показати знімок, зроблений під час відвідування кафе з подругою.

Гімнастка Ульянова без сорому широко розставила ноги, сидячи за столиком. Тим самим вона, в черговий раз, підремонтувала всім свою розтяжку. Для походу в кафе Даша вибрала повсякденний стиль: вона була одягнена в стильні рвані джинси, чорне Худі і кросівки. А волосся, як завжди, розпустила гладкими пасмами.

На фото дівчина виставила свою руку, продемонструвавши всім свій новий манікюр. Також на знімку були відображені ноги подруги, яка і фотографувала Дашу.

У коментарях до фото люди почали висловлювати свою думку.

"Ти розумничка ❤️❤️ ❤ ️ молодець, що намагаєшся для своїх передплатників і чуєш їх))) дуже цікаво спостерігати за твоєю сторінкою) ти дуже відкрита і щира людина💋 😍», «красуня», «обожнюю тебе», - пишуть вони.

Нагадавши, переможниця" Холостяка " Даша в мікро-бікіні показала зайве на відпочинку.

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Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Даша в мокрому мікро-бікіні здивувала одкровенням.