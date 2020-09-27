Голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, показала струнку фігуру в купальнику

Як пише Politeka.net, знаменита красуня виклала гаряче фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз вона постала перед шанувальниками на курорті і побажала їм хороших вихідних.

Ольга Куриленко сфотографувалася на тлі моря або озера в яскравому купальнику з білими і фіолетовими елементами. Родзинкою вбрання стали застібки-блискавки, які можна помітити як на бюстгальтері, так і на трусиках. Актриса схрестила ноги і сперлася руками на чорні перила за спиною - з такого ракурсу добре видно її ідеальна талія, плаский животик і довгі ноги. На кадрі також помітно, як вітер розвіває волосся красуні.

Користувачі соціальної мережі в коментарях залишили Ользі багато приємних компліментів з приводу зовнішнього вигляду:

"Люблю твоє бікіні 👍"; "Ти одна з моїх улюблених актрис. 🤗 ❤ ️"; "Щось я знову закохалася😅 🔥"; "О! Кишеньки що б гроші ховати?🤣 ❤ ️ 💐 "; "Коли я бачу Твої очі, я занурююся в них. Бережи себе і своїх близьких✊"; "хотіла б я мати таке ж сексуальне тіло, як ти";" нескінченна краса";" вона така красива і така прекрасна"; " Оля ви дуже смачна, і це факт!"; "Природна досконалість!"; "Ти така красива і у тебе приголомшливе тіло".

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