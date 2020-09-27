Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, показала стройную фигуру в купальнике

Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка выложила горячее фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз она предстала перед поклонниками на курорте и пожелала им хороших выходных.

Ольга Куриленко сфотографировалась на фоне моря или озера в ярком купальнике с белыми и фиолетовыми элементами. Изюминкой наряда стали застежки-молнии, которые можно заметить как на бюстгальтере, так и на трусиках. Актриса скрестила ноги и оперлась руками на черные перила за спиной - с такого ракурса хорошо видна ее идеальная талия, плоский животик и длинные ноги. На кадре также заметно, как ветер развевает волосы красотки.

Пользователи социальной сети в комментариях оставили Ольге много приятных комплиментов по поводу внешнего вида:

"Люблю твое бикини 👍"; "Ты одна из моих любимых актрис. 🤗❤️"; "Что-то я опять влюбилась 😅🔥"; "О! Кармашки что бы деньги прятать?🤣❤️💐"; "Когда я вижу твои глаза, я погружаюсь в них. Береги себя и своих близких ✊"; "Хотела бы я иметь такое же сексуальное тело, как ты"; "Бесконечная красота"; "Она такая красивая и такая прекрасная"; "Оля вы очень вкусная, и это факт!"; "Природное совершенство!"; "Ты такая красивая и у тебя потрясающее тело".

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