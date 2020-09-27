Топ-модель Белла Хадід поділилася порцією незвичайних знімків

Як повідомляє Politeka.net, всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель раз у раз виставляє пости з минулого відпочинку чи з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі з самоізоляції.

Крім того, мережа Instagram рясніє фанатськими сторінками топ-моделі. Кілька годин тому на одній з таких шанувальники показали знімки красуні в мереживній білизні.

На першому знімку красуня позує у топі і трусиках з високою посадкою. Белла, яка обожнює виставляти напоказ свою спокусливість, і тут постаралася продемонструвати її по максимуму.

Вона прийняла вельми відверту позу: красуня присіла на коліна, розставивши ноги, прогнувшись в спині. Її пікантний образ доповнюють панчохи, підтяжки і масивне кольє з дорогоцінними каменями. Перед такою спокусою не встояти.

На другому знімку Белла постала в топіку, який віддалено нагадує спортивний ліфчик. Її волосся було зібране у високий хвіст. А легкий мейк-ап з акцентом на свіжу шкіру і чуттєві губи моделі – стали вдалим завершенням такого лука.

Користувачі мережі не змогли залишити свої коментарі для моделі, яка продемонструвала дивовижну сміливість, адже знімки з'явилися в Instagram Stories.

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