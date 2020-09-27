Настя без макіяжу інша людина

33-річна українська співачка Настя Каменських без макіяжу і фотошопу показала справжню себе

Настя зараз перебуває на відпочинку разом зі своїм чоловіком, звідки ділиться спекотними знімками і хвалиться відмінними вихідними. При цьому дівчина намагається показати якомога більше.

Цього разу в розділі Сторі Настя помилувалася разом з чоловіком, показала свої форми без фотошопу і навіть здивувала обличчям без макіяжу. На кадрах чітко можна помітити зморшки зірки, проте вона не вважає це недоліком.

Настя виступає за природність, про це вона одного разу розповіла в інтерв'ю:

"Я люблю зморшки. Серйозно: вважаю, що кожна зморшка — нагадування про прожите, вона робить жінку сексуальніше. Так що я принциповий противник ін'єкцій краси і всіляких поліпшень, вироблених за допомогою голки або скальпеля», - зазначала раніше Настя.

Пілінги, чистки, масаж та інші більш складні процедури робить зірка тільки у свого косметолога.

"Я взагалі впевнена, що регулярність і систематичність щодо beauty — головна запорука довговічності краси», - також раніше розповідала співачка. Шанувальники ж під деякими постами відзначають, що все одно помічають, як постаріла співачка.

Вона любить приймати ванни з травами, робити домашні маски для обличчя і волосся, а також сухий масаж. Після занять спортом і схуднення дівчина не приховує, що їй подобається, як вона виглядає, тому більше ховати гідності вона не буде.

Кілька днів тому дівчина вирушила на відпочинок, тому почала активно публікувати фото звідти, хапатися модними бікіні і демонструвати пружні форми в самих різних ракурсах. Втім, далеко не всі користувачі оцінюють такі фото позитивно.

Під новим фото, на якому Настя позувала в білому бікіні, фанати відзначили, що їм набридло дивитися, як Каменських оголюється, показує п'яту точку і робить губи «качечкою».

"Good morning, beautiful world ❤️🌍», - пише Каменських під постом.

Ось що відповідають фанати:

"Крім як голого заду Показати більше нічого ?", "Good morning darling«," ранок добрим не буває!😂 ", » So beautiful❤️«,» @kamenskux ікона стилю😉", "просто бомба👍»," знову * опа! Прикрийся вже",» яка красуня❤️❤️❤️«,» не вистачає капелюхи, шаблі, і ботфортів😉«, » Море, Сонце, краса😉«, " як же дістала зі своєю *опою, скрізь її показьівать, красива, але перебір.