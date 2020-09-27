Настя без макияжа другой человек

33-летняя украинская певица Настя Каменских без макияжа и фотошопа показала настоящую себя

Настя сейчас находится на отдыхе вместе со своим мужем, откуда делится жаркими снимками и хвастается отличными выходными. При этом девушка старается показать можно больше.

В этот раз в разделе Стори Настя помиловалась вместе с супругом, показала свои формы без фотошопа и даже удивила лицом без макияжа. На кадрах отчетливо можно заметить морщины звезды, однако она не считает это недостатком.

Настя выступает за естественность, об этом она однажды рассказала в интервью:

«Я люблю морщины. Серьезно: считаю, что каждая морщинка — напоминание о прожитом, она делает женщину сексуальнее. Так что я принципиальный противник инъекций красоты и всевозможных улучшений, произведенных с помощью иголки или скальпеля», - отмечала ранее Настя.

Пилинги, чистки, массаж и другие более сложные процедуры делает звезда только у своего косметолога.

«Я вообще уверена, что регулярность и систематичность в отношении beauty — главный залог долговечности красоты», - также ранее рассказывала певица. Поклонники же под некоторыми постами отмечают, что все равно замечают, как постарела певица.

Она любит принимать ванны с травами, делать домашние маски для лица и волос, а также сухой массаж. После занятий спортом и похудения девушка не скрывает, что ей нравится, как она выглядит, поэтому больше прятать достоинства она не будет.

Несколько дней назад девушка отправилась на отдых, поэтому начала активно публиковать фото оттуда, хвататься модными бикини и демонстрировать упругие формы в самых разных ракурсах. Впрочем, далеко не все пользователи оценивают такие фото положительно.

Под новым фото, на котором Настя позировала в белом бикини, фанаты отметили, что им надоело смотреть, как Каменских оголяется, показывает пятую точку и делает губы «уточкой».

«Good morning, beautiful world ❤️🌍», - пишет Каменских под постом.

Вот что отвечают фанаты:

«Кроме как голого зада показать больше нечего ?», «Good morning darling», «Утро добрым не бывает!😂», «So beautiful ❤️», «@kamenskux икона стиля😉», «Просто бомба, ого какие формы👍», «Опять *опа! Прикройся уже», «Какая красотка❤️❤️❤️», «Не хватает шляпы, сабли, и ботфортов😉», «Море, солнце, красота 😍😍😍», «Как же достала со своей *опой, везде ее показьівать, красивая, но перебор.