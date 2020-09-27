Українцям нагадали, яке покарання їх чекає за порушення одного з правил ПДР

Так, ресурс Дорожній адвокат нагадав українцям про те, що розмова по телефону за кермом автомобіля карається штрафами.

При фіксації порушення інспектор виносить постанову на місці зупинки. У такому випадку водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень.

При цьому, якщо через те, що водій розмовляв по телефону, інші учасники руху були змушені змінити швидкість, напрямок їзди або вжити інших заходів безпеки, то штраф може зрости до 680 гривень або позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.

У разі такого порушення інспектор складає протокол, який передається до суду. Крім того, водійські права тимчасово вилучаються до рішення суду. На цей час водієві отримає тимчасовий талон на право керування.

Штраф за таке порушення можуть визнати незаконним, якщо інспектор не провів розгляд справи згідно з регламентом або не склав протокол з урахуванням всіх нюансів процедури.

Відзначимо, що розмова по телефону за кермом машини становить серйозну небезпеку не тільки для самого водія, але і для інших учасників руху. Ще більшу небезпеку становить відправка повідомлень, адже тоді водій взагалі не може сконцентруватися на дорозі.

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