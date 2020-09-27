Популярний російський співак Сергій Лазарєв зворушливо привітав Ані Лорак з днем народження

Артистам неодноразово приписували таємний роман, проте вони роками заперечують, що між ними є щось більше, ніж просто дружба. Проте пост Лазарєва, звернений до Лорак в її день народження, вийшов дуже особистим і емоційним. Про це пише Politeka.net.

У своєму зверненні співак відкрито написав, що любить Лорак.

"Моя улюблена Діва! Кароліна!! З днем народження! Моя споріднена душа! Будь щаслива! Люблю всім серцем!",- написав співак у своєму Instagram.

Він також поділився спільним фото з виконавицею, на якому вони з Лорак позують на червоній доріжці одного зі світських заходів. Співачка вибрала для виходу в світ розкішну блакитну сукню з глибоким декольте і спідницею до підлоги. Лазарєв в стильному чорному костюмі приобнімает її за талію і притискається до неї ближче.

Шанувальники зірок тут же почали коментувати пост.

"Ну, що за пишність", "з Днем Народження! Бажаю вам з Сергієм відмінно провести свято! Ви разом так круто виглядаєте!", "Які ви красиві, Ви ідеальна пара коли вже буде весілля?", "З Днем народження, Ані Лорак!!! Дуже відчувається, що ви як споріднені душі, у вас дуже багато спільного!", "Ви завжди так добре виглядаєте разом", - пишуть люди.

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