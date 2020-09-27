Популярный российский певец Сергей Лазарев трогательно поздравил Ани Лорак с днем рождения

Артистам неоднократно приписывали тайный роман, однако они годами отрицают, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Тем не менее пост Лазарева, обращенный к Лорак в ее день рождения, получился очень личным и эмоциональным. Об этом пишет Politeka.net.

В своем обращении певец открыто написал, что любит Лорак.

«Моя любимая Дива! Каролина!! С Днем Рождения! Моя родственная душа! Будь счастлива! Люблю всем сердцем!», - написал певец в своем Инстаграм.

Он также поделился совместным фото с исполнительницей, на котором они с Лорак позируют на красной дорожке одного из светских мероприятий. Певица выбрала для выхода в свет роскошное голубое платье с глубоким декольте и юбкой до пола. Лазарев в стильном черном костюме приобнимает ее за талию и прижимается к ней поближе.

Поклонники звезд тут же принялись комментировать пост.

«Ну, что за великолепие», «С Днём Рождения! Желаю Вам с Сережей отлично провести праздник! Вы вместе так круто смотритесь!», «Какие вы красивые, вы идеальная пара когда уже будет свадьба Сергей?», «С Днём рождения, Ани Лорак!!! Очень чувствуется, что вы как родственные души, у вас очень много общего!», «Вы всегда так хорошо смотритесь вместе», - пишут люди.

Напомним, «любовник» Лорак Лазарев поразил внешностью после похудения.

Как сообщала Politeka, резко похудевший "любовник" Ани Лорак напугал новой внешностью, певца не узнать.

Также Politeka писала, что довольный «любовник» Ани Лорак показал, чем доводит женщин до экстаза: «Вау, что за…».