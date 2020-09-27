Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала вельми відвертий образ

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

Також у неї існує безліч фанатських сторінок, де користувачі мережі діляться знімками своєї улюблениці. Кілька годин тому в одній з таких груп з'явився яскравий знімок відомої моделі.

Модель обрала для нової фотосесії відверту туніку ніжного пісочного відтінку з золотистим відливом. Екстремальне декольте туніки злегка оголило груди знаменитої моделі.

Наряд доповнив виразний макіяж з блискучою срібною підводкою, персиковими рум'янами, а також карамельного відтінку губами. Волосся зірка заплела в кокетливу зачіску, залишивши кілька пасем спереду. В якості аксесуарів вона обрала - масивні сережки, які завершили її спокусливий лук.

Користувачі мережі були щасливі побачити новий знімок Ратаковськи і почали активно писати їй хвалебні коментарі.

"Божественна і збудлива дама 😋", " Королева ❤️💋 👏 🌹 😍", "як завжди чудова", "моя зая", "яка королева краси !", " Вау, круто"," у тебе така мила посмішка, хотілося б, щоб жінки більше посміхалися на фотографіях", "Ти найкрасивіша на світі😍".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.