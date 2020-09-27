Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала весьма откровенный образ
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.
Также у нее существует множество фанатских страниц, где пользователи сети делятся снимками своей любимицы. Несколько часов назад в одной из таких групп появился яркий снимок известной модели.
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Модель выбрала для новой фотосессии откровенную тунику нежного песочного оттенка с золотистым отливом. Экстремальное декольте туники слегка обнажило грудь знаменитой модели.
Наряд дополнил выразительный макияж с блестящей серебрянной подводкой, персиковыми румянами, а также карамельного оттенка губами. Волосы звезда заплела в кокетливую прическу, оставив несколько прядей спереди. В качестве аксессуароы она предпочла - массивные сережки, которые завершили ее соблазнительный лук.
Пользователи сети были счастливы увидеть новый снимок Ратаковски и начали активно писать ей хвалебные комментарии.
"Божественная и возбуждающая дама 😋", "Королева ❤️💋👏🌹😍", "Как всегда великолепна", "Моя зая", "Какая королева красоты !", " Вау, круто", "у тебя такая милая улыбка, хотелось бы, чтобы женщины больше улыбались на фотографиях", "Ты самая красивая на свете 😍".
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.