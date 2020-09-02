Двійники Джолі є у всьому світі

У мережі активно обговорюють роман Бреда Пітта з юною копією Анджеліни Джолі

Як стало відомо, голлівудський актор вже довгий час зустрічається з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральські. Пітт, за повідомленнями преси, навіть привіз молоду коханку в свій маєток у Франції, де він грав весілля з Джолі.

Як передає Politeka.net, Ніколь Потуральські хоч і нагадує за типажем Джолі. Але все ж не є її двійником, на відміну від дівчат, які будують свою кар'єру, спираючись на сильну схожість із зіркою.

Так, наприклад, американка Мелісса Бейзен називає себе головним косплеєром Малефісенти. Дівчина дуже схожа на Анджеліну, тому всі її кіношні образи вдаються їй на ура.

А ось Ліна Сендс є однією з найбільш впізнаваних «Анджелін». В якості двійника її навіть запросили виступати на подіумі.

Своя Анджеліна Джолі є і в Україні. Співачка і учасниця «Фабрики зірок» Тетяна Воржева дуже схожа на голлівудську акторку. Особливо, останнім часом.

Дружина репера ST Ассоль Васильєва теж намагається наслідувати Енджі. Зовнішність красуні дійсно має схожість з актрисою, завдяки губам і розрізу очей.

Модель Алія Нурієва завдяки схожості з Джолі стала дуже популярною в мережі. Правда, красуня сильно ретушує знімки, щоб бути схожою на зірку.

А ось Дені Карлсон фотошоп ні до чого. Незважаючи на грубуваті риси обличчя, її схожість з Джолі вражає.

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