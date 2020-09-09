56-річна знаменитість актор Бред Пітт знявся в рекламі відомого бренду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію в соціальних мережах.

На кадрах видно, що Бред зі стильною зачіскою і помолоділим обличчям одягнений в темні штани і білу сорочку, в руках у нього піджак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brioni (@brioni_official) 7 Сен 2020 в 9:07 PDT

Звертає на себе увагу також той факт, що на актора немає бороди, яку на ньому звикли бачити останнім часом. Після роботи бритви його обличчя також виглядає помолоділим і посвіжілим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brioni (@brioni_official) 8 Сен 2020 в 8:53 PDT

Шанувальники не обійшли увагою настільки кардинальна зміна зовнішності знаменитого актора, залишивши безліч позитивних коментарів, в яких захоплюються своїм улюбленцем.

Politeka повідомляла, що Бред Пітт здивував шанувальників своїм "запущеним" зовнішнім виглядом на вулицях Малібу. 56-річний голлівудський актор потрапив в об'єктиви камер папараці під час прогулянки по вулиці зі своїм другом, басистом групи Red Hot Chili Peppers Майклом Белзарі.

На знімках Пітт виглядає дуже недбало. На ньому широкі джинси і проста вільна сорочка кольору хакі, яка явно не фарбує актора. Волосся Пітта вільно висять без будь-якої укладання. Багато шанувальників порахували, що колишній чоловік Анджеліни Джолі виглядає «запущено».

Бред Пітт так і не зміг помиритися зі старшим сином Меддоксом, який продовжує ігнорувати батька, а тепер позбувся можливості спілкуватися і ще з одним сином.

Пристрасті в родині голлівудських зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта ніяк не вщухнуть навіть після їх розлучення. Так, з'ясувалося, що Пітт останнім часом активно намагався помиритися з їх старшим прийомним сином Меддоксом.

Конфлікт між ними розгорівся ще коли Джолі і Пітт тільки подали на розлучення. При цьому актриса стверджувала, що її колишній чоловік був жорстокий по відношенню до сина під час їх сварки на борту літака. Звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми пізніше були зняті з Пітта, проте його відносини з Меддоксом так і не налагодилися.

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