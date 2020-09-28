Відома модель Ебігейл Рэтчфорд постала в чорній мереживній білизні

Зірка опублікувала гаряче фото в сторіз Instagram, пише Politeka.net. Модель робила селфі напівлежачи, через що її спокусливі розміри ледь зникли під мереживною тканиною.

Ліфчик натягнувся на гумових бретельках з кокетливими бантиками, майже тримаючись на місці. Пружні груди мало не вислизали з тісного ліфчика.

Бантик посередині та пікантний виріз там же додавав образу сміливості.

Красуня розпустила волосся і подивилася вдалину. Її зелені очі приваблювали своєю красою, а пишні вії виглядали просто вражаюче - ідеальніше не знайти.

Пухкі губи були підкреслені красивою яскравою помадою.

Модель піднесла до обличчя білу маленьку троянду, яка стала відмінним доповненням до настільки жаркого образу.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості, хоча, швидше за все, зірку обсипали приємними повідомленнями в дірект.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в басейні, спершись на руки, вона пильно дивилася в камеру, а її волосся було при цьому мокрим.

На іншому кадрі модель постала у всій красі в одній білизні. Модель позувала у в'язаному ліфчику. Білизна була настільки крихітною, що натягнулася на грудях, частини якої вивалювалися з-під неї.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в мереживній білизні, ефектно присівши на стіл. Доповнювали образ знаменитості практично невидимим макіяжем і зачіскою.

Уточнимо, що пікантний наряд максимально підкреслював красу знаменитості.

Фото вийшло неймовірним, але також було оприлюднено в сторіз.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"