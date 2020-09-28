Відома модель Ебігейл Рэтчфорд постала в чорній мереживній білизні
Зірка опублікувала гаряче фото в сторіз Instagram, пише Politeka.net. Модель робила селфі напівлежачи, через що її спокусливі розміри ледь зникли під мереживною тканиною.
Ліфчик натягнувся на гумових бретельках з кокетливими бантиками, майже тримаючись на місці. Пружні груди мало не вислизали з тісного ліфчика.
Бантик посередині та пікантний виріз там же додавав образу сміливості.
Красуня розпустила волосся і подивилася вдалину. Її зелені очі приваблювали своєю красою, а пишні вії виглядали просто вражаюче - ідеальніше не знайти.
Незвичайна дочка Пугачової і Галкіна здивувала видом в купальнику: "Ліза інопланетянка"
Спекотна дружина Артура Пирожкова без штанів затьмарила навіть райський пейзаж: "як принцеса з казки"
Пекуча "наречена" Харламова розбурхала непристойну чоловічу фантазію: "І як тепер заснути?»
Не впізнати: як виглядали Пугачова, Єфремов, Волочкова та інші зірки в юності, фото тоді та зараз
Пухкі губи були підкреслені красивою яскравою помадою.
Модель піднесла до обличчя білу маленьку троянду, яка стала відмінним доповненням до настільки жаркого образу.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості, хоча, швидше за все, зірку обсипали приємними повідомленнями в дірект.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в басейні, спершись на руки, вона пильно дивилася в камеру, а її волосся було при цьому мокрим.
На іншому кадрі модель постала у всій красі в одній білизні. Модель позувала у в'язаному ліфчику. Білизна була настільки крихітною, що натягнулася на грудях, частини якої вивалювалися з-під неї.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в мереживній білизні, ефектно присівши на стіл. Доповнювали образ знаменитості практично невидимим макіяжем і зачіскою.
Уточнимо, що пікантний наряд максимально підкреслював красу знаменитості.
Фото вийшло неймовірним, але також було оприлюднено в сторіз.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"